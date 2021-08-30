Полиция разыскивает подозреваемого.

В Киевском районе Одессы злоумышленник в маске проник в частный дом, связал двух женщин и отобрал у них 15 тыс. долл.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, преступление совершено сегодня.

По данным правоохранителей, неизвестный в маске проник в дом, расположенный по ул. Ореховой, 82. Он связал двух женщин – хозяйку и ее пожилую мать, после чего, угрожая насилием, завладел крупной суммой денег. По предварительным данным, украдено 15 тыс. долл. Затем неизвестный скрылся с места преступления.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность подозреваемого. Начато расследование.

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Автор: Лариса Козовая