Среди бела дня 16-летние правонарушители отобрали у ребенка сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 тыс. грн.

В Одессе двое подростков ограбили 11-летнего мальчика.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о ЧП, которое произошло на улице Космонавтов, сообщила мать потерпевшего.

"Среди белого дня 16-летние правонарушители отобрали у ребенка сумку с двумя мобильными телефонами стоимостью около 15 тыс. грн. Полицейские через несколько дней разыскали парней, которые признались, что продали гаджеты, а деньги потратили на развлечения", - рассказали в главке.

Сейчас устанавливается местонахождение имущества. Действия подростков следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины как грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц.

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Автор: Лариса Козовая