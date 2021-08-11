Мужчина пожаловался на ограбления в Одессе на прошлой неделе.

В Одессе мужчину за день ограбили дважды. Первый инцидент произошел в курортной Аркадии, а во второй раз человека ограбил "спаситель" – мужчина, который вызвался подвезти пострадавшего домой.

Пострадавшему 34 года, он на прошлой неделе (9 – 15 августа) обратился к правоохранителям сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Он рассказал, что на пляже "Аркадия" познакомился с 24-летней девушкой из пригорода. Они вместе отдыхали, выпили вино, после чего мужчина заснул.

"Когда он уснул, новая знакомая забрала у него кольцо, смартфон и несколько тысяч гривен", – сообщили в главке.

Через несколько часов пострадавший попал в поле зрения 22-летнего выходца из Закавказья, которого, как выяснилось позднее, по подозрению в ограблении разыскивали столичные полицейские. Иностранец предложил обворованному, растерянному мужчине довезти его домой. Затем вместе с ним поднялся в квартиру якобы, чтобы получить оплату за проезд, а там ударил его по голове, отобрал золотые изделия и несколько тысяч долларов.

Читайте такжеВ Одессе девушка за парковку заплатила почти $1000Правоохранители оперативно установили личности злоумышленников. Девушку разыскали в центре Одессы, а мужчину через несколько дней - в Черниговской области, когда он с награбленным имуществом пытался бежать в соседнее государство.

Злоумышленнику сообщено подозрение в ограблении, совмещенном с проникновением в жилище. Он уже арестован. За содеянное иностранцу грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Девушке сообщено подозрение в краже.

В то же время, в социальных сетях сообщается, что потерпевший – женат, с девушкой он познакомился в одном из клубов Аркадии. Когда он уснул, злоумышленница украла у него "мобилку", обручальное кольцо и около 40 тыс. грн. Иностранец, которому доверился пострадавший, "обчистил" квартиру.

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Автор: Лариса Козовая