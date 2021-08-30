На теле мужчины не нашли следов насилия, отметили в полиции.

В Одесской области мужчина совершил самоубийство, перерезав себе горло бензопилой.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, это случилось в выходные в Подольском районе.

В частности, в правоохранительные органы обратились работники дорожной службы, которые обнаружили своего 30-летнего товарища – жителя Николаевского региона – с перерезанным горлом в лесопосадке. Рядом с телом была бензопила, которая, по предварительным данным, и стала орудием самоубийства.

Читайте такжеПод Кривым Рогом мать обнаружила сына повешенным в лесу: СМИ узнали жуткие подробности"На теле следов насилия не обнаружено. Заявители утверждают, что мужчина пребывал в депрессивном состоянии, ранее говорил о самоубийстве, которое хочет совершить из-за проблем в личной жизни", – рассказали в главке.

По факту открыто производство по ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, в нашей стране за умышленное убийство одного человека грозит до 15 лет тюрьмы.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк