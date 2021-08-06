По словам бывшей жены, 33-летний мужчина говорил, что хочет совершить суицид.

Сегодня в Одесской области погиб мужчина, который перед приближением поезда лег на рельсы.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло на железнодорожной станции возле села Кремидовка.

По словам машиниста, перед приближением локомотива мужчина лег на рельсы. Он применил экстренное торможение, однако из-за небольшого расстояния остановиться не смог. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

По словам бывшей жены 33-летнего погибшего (жителя Одессы), ранее мужчина высказывал желание совершить самоубийство. Женщина рассказала, что он ранее уже ложился под поезд, из-под которого она тогда "успела его достать".

Обстоятельства трагедии устанавливают полицейские. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство"

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Автор: Лариса Козовая