Знакомые погибшей не верят в произошедшее.

В Мукачево Закарпатской области 19-летняя девушка совершила самоубийство, прыгнув с крыши девятиэтажки.

Как пишет местный сайт "Первый", погибшая работала мастером по маникюру.

По словам старшего инспектора отдела коммуникации полиции Закарпатья Евгении Красилинец, девушка оставила предсмертную записку. Ее нашли на месте событий.

Читайте также"Есть следы от удара": депутат из Кривого Рога раскрыла новые детали о смерти мэра ПавловаЗнакомые девушки не верят в то, что произошло. Говорят, что она была всегда позитивной и в хорошем настроении.

Также отмечается, что за несколько часов до суицида девушка спрашивала свою бывшую одногруппницу, где в городе можно найти многоэтажку с открытой крышей.

В СМИ считают, что причиной такого поступка могла стать неразделенная любовь.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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Автор: Катерина Шварц