Один из злоумышленников распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Служба безопасности Украины задержала еще двух агентов РФ на Николаевщине, которые получили задание отслеживать размещение установок ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, один из задержанных собирал и передавал оккупантам информацию о расположении и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины по региону.

"Отдельно он "охотился" на установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, которые являются приоритетной целью для врага. Задокументировано, что этот агент передавал оккупантам координаты объектов критической инфраструктуры и корректировал удары по Варваровскому мосту в Николаеве. Другой задержанный – также житель областного центра. Он "работал" на информационном фронте, где отвечал за маскировку пользователей и сторонников пророссийских Telegram-чатов", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как добавили в СБУ, злоумышленник распространял материалы, в которых оправдывается или отрицается вооруженная агрессия РФ против Украины.

Сейчас корректировщику сообщено о подозрении, а другому фигуранту подозрение готовится.

Как сообщал УНИАН, экс-полицейский "сливал" персональные данные сотрудников СБУ российским спецслужбам.

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