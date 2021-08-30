Его родственник скончался на месте.

В Николаевском районе мужчина заколол вилами собственного брата.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские установили, что между мужчинами после застолья произошла ссора, в ходе которой мужчина ударил вилами своего 39-летнего брата. В отделение полиции об этом сообщила его мать.

От полученных повреждений тот скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Читайте такжеНа Закарпатье мужчина вонзил нож в спину своему племянникуПолицейские доставили 42-летнего злоумышленника в участок.

По согласованию с окружной прокуратурой его задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет заключения.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении.

Ранее в Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства. Парень нанес своим родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения.

Также Под Киевом мужчина едва не убил знакомого, с которым застукал в постели собственную жену.

Автор: Людмила Жерновская