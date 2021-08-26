Сейчас "ревнивец" находится под домашним арестом.

Под Киевом мужчина едва не убил знакомого, с которым "застукал" в постели собственную жену.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевщины, инцидент произошел в поселке Бородянка. Там полицейские получили информацию о госпитализации мужчины с колото-резаными ранами груди и живота.

"Правоохранители установили, что житель поселка Качали вернувшись домой обнаружил отсутствие своей жены. Мужчина отправился ее искать по поселку. Зайдя в дом товарища, мужчина обнаружил жену в постели в его объятиях. Разозлившись, 36-летний мужчина схватил стамеску и нанес мужчине четыре удара в грудь и живот. В настоящее время он находится в реанимации", - говорится в сообщении.

"Ревнивца" задержали и объявили ему подозрение в покушении на преступление (ч. 2 ст. 15 Уголовного кодекса) и умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115). Суд отправил его под круглосуточный домашний арест.

Как сообщал УНИАН, ранее на Черниговщине 40-летний мужчина во время ссоры облил бензином и поджег жену. В результате инцидента мужчина тоже получил ожоги рук, его также забрали в больницу.

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Автор: Юрий Годован