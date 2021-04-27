Парень объяснил свой поступок "неприязненными отношениями".

Задержанный в Киеве по подозрению в убийстве родителей и брата подросток сознался в содеянном и назвал причину.

Читайте такжеТройное убийство в Киеве: соседи рассказали о частых ссорах в семье (видео)Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

Парень объяснил свой поступок «неприязненными отношениями», которые сложились в семье во время их постоянных ссор, и «личным негативным отношением к родным».

Сообщается, что правоохранители изъяли у задержанного нож в виде «бабочки».

Кроме того, во время поверхностного осмотра на ладонях подростка обнаружены резаные повреждения, характерные при нанесении ударов острым предметом.

Тройное убийство в Киеве: что известно

В Киеве задержали 16-летнего подростка по подозрению в совершении тройного убийства.

Сообщалось, что парень нанес собственным родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения, от которых последние погибли на месте происшествия.

Начато уголовное производство.

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Автор: Катерина Шварц