Израильские военные говорят, что ракеты были выпущены из сектора Газа.

По словам военных Израиля, в субботу, 1 января, палестинские боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря, что привело к взрыву у берегов Тель-Авива.

В результате, по предварительной информации, никто из людей не пострадал, передает Reuters.

После инцидента израильские военные заявили о нанесении ударов по "объектам террористов в секторе Газа".

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022

Радио ХАМАС сообщало, что некоторые из постов безопасности палестинского исламистского движения и тренировочный лагерь были атакованы израильскими самолетами и танками. Сообщений о жертвах не поступало.

При этом аффилированный с ХАМАС новостной сайт Paltimes написал, что запуск ракет в сторону моря, вероятно, был вызван неисправностью.

Ранее УНИАН писал о том, как израильские военные проводят масштабную слежку за палестинцами на Западном берегу реки Иордан с помощью системы распознавания лиц, работающий через камеры наблюдения и смартфоны.

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