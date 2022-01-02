По словам военных Израиля, в субботу, 1 января, палестинские боевики в секторе Газа выпустили две ракеты в направлении Средиземного моря, что привело к взрыву у берегов Тель-Авива.
В результате, по предварительной информации, никто из людей не пострадал, передает Reuters.
После инцидента израильские военные заявили о нанесении ударов по "объектам террористов в секторе Газа".
— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022
— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2022
Радио ХАМАС сообщало, что некоторые из постов безопасности палестинского исламистского движения и тренировочный лагерь были атакованы израильскими самолетами и танками. Сообщений о жертвах не поступало.
При этом аффилированный с ХАМАС новостной сайт Paltimes написал, что запуск ракет в сторону моря, вероятно, был вызван неисправностью.
Ранее УНИАН писал о том, как израильские военные проводят масштабную слежку за палестинцами на Западном берегу реки Иордан с помощью системы распознавания лиц, работающий через камеры наблюдения и смартфоны.