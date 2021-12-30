В результате взрыва в одном из сел региона поврежден жилой дом, отметили в ГСЧС.

В среду, 29 декабря, в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате взрыва газовоздушной смеси в частном жилом доме погиб человек.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, информация о взрыве в доме по улице Молодежная в селе Каролино-Бугаз поступила в службу спасения примерно в 14:20.

Читайте такжеСмертельно опасное селфи: под Одессой подростки едва не погибли на прудуКак выяснилось, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном здании, которое пристроено к 2-этажному жилому дому. В результате взрыва в доме разрушены окна и двери, частично повреждена капитальная стена, также полностью разрушена вся пристройка.

Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона.

При разрушении бетонной конструкции погиб мужчина, 1941 г. р.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Приморском районе Одессы при пожаре в жилом многоквартирном доме погиб 85-летний мужчина.

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