Самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68.

Пять человек погибли на Херсонщине из-за взрывчатки, которую оставили российские оккупанты. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины.

Об этом в Telegram сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отметив при этом, что самому младшему погибшему было 27 лет, самому старшему – 68.

"На Херсонщине взрывчатка, оставленная российской армией, оборвала жизнь пяти мирных жителей. Трагедия произошла на одном из сельскохозяйственных предприятий в селе Миролюбовка Нововоронцовской общины. Взорвался несдетонированный снаряд", - напсиал Ермак.

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Ситуация в Херсонской области

После освобождения Правобережной части Херсонской области и Херсона украинскими силами, российские оккупанты не прекращают обстреливать деоккупированную территории из различных видов оружия, убивая население и нанося значительные разрушения инфраструктуре. Так, 13 мая в четыре утра российские оккупанты атаковали Берислав на Херсонщине авиабомбами, причинив значительные разрушения.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявляет, что российские захватчики мощно обстреливают прибрежную часть Херсонской области, потому что очень напуганы ожидаемым контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

14 мая 2023 г. на Херсонщине Силы обороны уничтожили миномет "Тюльпан" и другую технику врага. Украинская авиация нанесла удар по сосредоточению живой силы врага в Каховском районе.

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