Из-за этих пожаров фиксируют ухудшение качества воздуха.

Во вторник, 6 сентября, в Киевской области снова пожары на торфах.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве.

"По информации от КГГА и Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области задымленность воздуха в Киеве наблюдается снова из-за пожара на торфах в области. Вместе с тем, из-за этих пожаров имеем и ухудшение качества воздуха", – говорится в сообщении.

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Спасатели Киевщины отмечают, что держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем, и призывают людей с заболеваниями принять меры.

"Людям с проблемами органов дыхания и сердечно-легочными болезнями, до улучшения ситуации специалисты советуют держать окна закрытыми, ограничить пребывание на открытом воздухе и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то следует включить его на максимум", – отмечают спасатели.

Обновлено (19.31): В КГГА сообщили, что качество воздуха в Киеве нормализовалось. По состоянию на 19:00 наблюдается низкий уровень загрязненности.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве периодически наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области. Так, по информации Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

Ранее сообщалось, что днем 6 сентября в Киеве наблюдался высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха.

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