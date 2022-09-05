Продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

В столице Украины Киеве вновь наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами на территории области.

За информацией ГУ ГСЧС Украины в Киевской области, продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

"Спасатели Киевщины держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем! Так, по состоянию на 08:00 продолжается ликвидация: вблизи с. Сосновка Вышгородского района и вблизи с. Первое Мая Броварского района", - говорится в сообщении ГСЧС.

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В КГГА сообщили, что задымленность в Киеве будет удерживаться 5-6 сентября и добавили, что синоптики прогнозируют северо-западный ветер.

Из-за задымления до улучшения ситуации спасатели рекомендуют жителям столицы:

закрыть окна дома;

по возможности не находиться на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в четверг, 1 сентября в двух районах Киевщины загорелись торфяники в Вышгородском и Бучанском районах.

Напомним, за полгода войны в Украине пострадала треть лесного фонда. Российские войска оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В целом ориентировочная сумма убытков, которую россияне нанесли окружающей среде Украины, составляет более 962 млрд грн.

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