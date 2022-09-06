В КГГА рекомендовали закрыть окна, а также увеличить потребление жидкости.

По состоянию на 15: 00 6 сентября в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. Причиной ухудшения качества воздуха являются пожары торфяников в Вышгородском районе Киевщины.

Сейчас радиационный фон в городе в норме. Об этом сообщает Управление экологии и природных ресурсов КГГА.

До нормализации ситуации киевлянам рекомендуют:

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ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Отмечается, что для возмещения потери солей и микроэлементов можно пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки, минерализованные напитки и кислородно-белковые коктейли.

В случае появления одышка, кашель или бессонница необходимо обратиться к врачу.

Следить за состоянием воздуха в режиме реального времени можно за ссылкой и в приложении "Киев Цифровой"

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве периодически наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области. Так, по информации Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, продолжается ликвидация торфяных пожаров в Вышгородском и Броварском районах.

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