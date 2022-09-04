В ГСЧС подчеркнули, что держат ситуацию под контролем.

В Киевской области продолжается ликвидация двух очагов торфяных пожаров.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

"Спасатели Киевщины держат ситуацию с торфяными пожарами под контролем", - говорится в сообщении.

Видео дня

Так, по состоянию на 15:00 продолжается ликвидация возгорания вблизи с. Сосновка Вышгородского района и вблизи с. Лесное Бучанского района.

Ситуация в Киевской области:

2 сентября 2022 года на Киевщине ликвидировали пять очагов возгорания торфяников.

В частности, были ликвидированы: очаг пожара в пгт Дымер Вышгородского района, 3 очага в Бучанском районе (с. Красный Рог, пгт Гостомель и г. Буча) и очаг в с. Новые Безрадичи Обуховского района.

По состоянию на 21:00 продолжалась ликвидация очага пожара в с. Сосновка Вышгородского района.

В связи с пожарами в экосистемах области спасатели предостерегают граждан и советуют для защиты от воздействия загрязненного воздуха оставаться дома и закрыть окна; надевать очки и маску, если нужно выйти на улицу; после прогулки принимать душ; проводить влажную уборку хотя бы один раз в день; избегать чрезмерной физической активности; временно не проветривать квартиру; пить много воды; а если есть заболевание органов дыхательной системы, то носить с собой необходимые лекарства.

В Киеве по состоянию на 15:30 2 сентября нормализовалось качество воздуха: уровень загрязненности - низкий.

Вас также могут заинтересовать новости: