Правозащитник заявил, что воспринимает это как угрозу.

На Киевщине неизвестные разбили авто основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского и прикрепили на капот мертвую летучую мышь.

Как сообщил Лисянский в Facebook, инцидент произошел ночью 7 сентября.

"Было разбито стекло моей машины, колеса облиты какой - то неизвестной жидкостью, а на капоте оставили прикрепленную мертвую летучую мышь", - рассказал он.

Правозащитник уточнил, что из машины ничего не украли.

"Воспринимаю это как угрозу и намек не то, чтобы я перестал заниматься освещением событий из оккупированных РФ частей Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Двое неизвестных напали на женщину, 1984 года рождения, избили ее и скрылись с места преступления.

По данному факту следователями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.

В полиции добавили, что рассматривают все версии преступления, одной из которых является общественная деятельность потерпевшей.

Потерпевшей в результате нападения неизвестных оказалась местная активистка Наталья Эшонкулова. В Facebook она рассказала, что у нее сломан нос, выбиты зубы и сотрясение мозга.

Эшонкулова считает, что к ее избиению причастны люди бизнесмена Александра Петровского, известного по прозвищу "Нарик".

Она также отметила, что у нападавших были ножи и заточки, и если бы не соседка, ее бы убили.

24 июня стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении.

Автор: Антонина Доломанжи