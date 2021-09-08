На Киевщине неизвестные разбили авто основателя Восточной правозащитной группы Павла Лисянского и прикрепили на капот мертвую летучую мышь.
Как сообщил Лисянский в Facebook, инцидент произошел ночью 7 сентября.
"Было разбито стекло моей машины, колеса облиты какой - то неизвестной жидкостью, а на капоте оставили прикрепленную мертвую летучую мышь", - рассказал он.
Правозащитник уточнил, что из машины ничего не украли.
"Воспринимаю это как угрозу и намек не то, чтобы я перестал заниматься освещением событий из оккупированных РФ частей Луганской и Донецкой областей", - подчеркнул он.
Как ранее сообщал УНИАН, 15 июля около 20:00 в подъезде дома в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. Двое неизвестных напали на женщину, 1984 года рождения, избили ее и скрылись с места преступления.
По данному факту следователями было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.
В полиции добавили, что рассматривают все версии преступления, одной из которых является общественная деятельность потерпевшей.
Потерпевшей в результате нападения неизвестных оказалась местная активистка Наталья Эшонкулова. В Facebook она рассказала, что у нее сломан нос, выбиты зубы и сотрясение мозга.
Эшонкулова считает, что к ее избиению причастны люди бизнесмена Александра Петровского, известного по прозвищу "Нарик".
Она также отметила, что у нападавших были ножи и заточки, и если бы не соседка, ее бы убили.
24 июня стало известно, что правоохранители задержали подозреваемых в нападении.