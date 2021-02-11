В числе разбитых авто – машина, принадлежащая злоумышленнице.

В пригороде Одессы женщина кирпичом повредила шесть автомобилей.

Как проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, сегодня утром в правоохранительные органы поступили сообщения от жителей села Хлебодарское Беляевского района Одесской области о том, что местная жительница кирпичом бьет машины, припаркованные на стоянке возле одной из многоэтажек.

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Прибыв на место происшествия, правоохранители застали там 39-летнюю правонарушительницу. От каких-либо объяснений относительно своих действий она отказалась.

Опросив родственников женщины и владельцев поврежденных автомобилей, полицейские выяснили, что вместе с пятью соседскими она разбила и собственное авто.

Женщину направили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Автор: Лариса Козовая