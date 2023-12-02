О таких действиях мужчины в полицию сообщила мать девочки.

Суд избрал меру пресечения жителю Киевской области, который, по данным следствия, изнасиловал свою 9-летнюю дочь. Ему назначили содержание под стражей. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый зашел в комнату 9-летней дочери и, пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, изнасиловал ее. Также мужчина совершил другие насильственные действия сексуального характера.

О таких действиях мужчины в полицию сообщила мать девочки. Мужчину задержали. Поэтому ему объявили подозрение по фактам изнасилования и сексуального насилия (ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 153 УК Украины). Теперь ему грозит до 15 лет заключения.

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На Днепропетровщине до пожизненное заключение осуждено 36-летнего мужчину, изнасиловавшего 8-летнюю девочку. В сентябре 2022 года 36-летний мужчина заметил во дворе многоэтажного дома двух малолетних детей, которые возвращались домой. Зайдя с ними в подъезд, он представился врачом и попал с детьми в их квартиру. Убедившись, что в квартире нет взрослых, мужчина попросил 7-летнего мальчика подождать в другой комнате, а сам изнасиловал 8-летнюю девочку, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

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