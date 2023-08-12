Суд наказал жителя Подольского района Одесской области.

В Одесской области мужчина развращал 9-летних девочек и попал в "список педофилов". Житель Подольского района также получил 7 лет тюрьмы.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, событие произошло в конце декабря прошлого года. "Злоумышленник, находясь в доме своего знакомого в одном из сел Подольского района, совершил развратные действия физического характера в отношении 9-летней дочери хозяина дома и ее 9-летней подружки", - рассказали в пресс-службе.

Свою вину он в судебном заседании не признал, но суд принял во внимание доказательства, представленные обвинением.

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Фигурант, являющийся жителем Подольского района, приговорен к 7 годам лишения свободы. Сведения о нем внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. Ему инкриминировали развращение малолетних (ч. 2 ст. 156 УК Украины).

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области до 15 лет тюрьмы осужден мужчина, изнасиловавший 8-летнюю девочку в конце мая 2021 года. Злоумышленник увидел ребенка, когда он возвращался домой от стоматолога на велосипеде, догнал его, затащил в полуразрушенный дом и изнасиловал.

Потерпевшая плакала и просила ее отпустить, но тот применил физическую силу, угрозы. Этот же мужчина накануне обокрал шесть домов своих односельчан.

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