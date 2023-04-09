Трагедия произошла в одном из сел Херсонской области.

В Херсонской области военнослужащий в состоянии наркотического опьянения расстрелял двух сослуживцев и пытался сжечь их тела.

Как сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева, следственный судья избрал меру пресечения 29-летнему военнослужащему одной из частей, подозреваемому в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины.

По данным следствия, в ночь с 5 на 6 апреля 2023 года, подозреваемый находясь на территории домовладения в одном из сел Херсонской области, находясь в состоянии наркотического опьянения, причинил двум другим военнослужащим телесные повреждения, в результате чего они погибли. Согласно выводам экспертизы, смерть наступила в результате огнестрельных ранений.

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Потом подозреваемый решил уничтожить следы преступления, поджег дом с телами своих жертв.

Как отмечается в сообщении, прокурор в обоснование рисков отмечал, что подозреваемый может скрываться от следствия и суда, незаконно влиять на свидетелей, препятствовать производству иным образом совершить другое уголовное правонарушение.

Подозреваемый отмечал, что не помнит тех событий, однако, если указанные действия с его стороны действительно имели место, то он не возражает против удовлетворения ходатайства. Защитник поддержал позицию своего клиента.

Следственный судья постановила избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога.

Последние инциденты с военными

Украинские военные редко оказываются на скамье подсудимых в рамках подобных историй. Однако довольно часто воины становятся жертвами возмутительных историй. В частности, 2 апреля московские попы просто во время богослужения набросились на военного, который призвал людей не молиться в храмах УПЦ МП, которую связывают с РПЦ россиян.

В то же время в Черновцах водитель ударил военного из-за того, что они не поделили место для парковки.

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