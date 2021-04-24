В результате взрыва гранаты никто из людей не пострадал.

В одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной общины на Херсонщине местному депутату бросили гранату под дом.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в Facebook.

Примерно в 02:30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме - никто из людей не пострадал.

В результате взрыва осколками частично поврежден автомобиль «Мерседес-310», фасад и окна дома заявителя.

Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, останки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

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Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого события и лиц, причастных к нему.

Следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной преступления могла стать служебная деятельность заявителя.

Открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 352 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

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Автор: Денис Прядко