Речь идет об экс-правоохранительнице, которая возглавила оккупационный отдел "милиции" по делам несовершеннолетних.

На Харьковщине пожизненное лишение свободы грозит экс-правоохранительнице, которая перешла на сторону оккупантов и угрозами агитировала коллег следовать ее примеру.

Как сообщает Госбюро расследований, после захвата Волчанска оккупанты назначили ее руководить отделом псевдомилиции по делам несовершеннолетних, где "особое внимание" она уделяла подросткам-патриотам.

По данным следствия, женщина активно пыталась вербовать местных украинских силовиков и патрулировала город.

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В сентябре 2022 года во время контрнаступления украинских военных предательница была вынуждена бежать из города вместе с оккупантами. Сейчас ей грозит пожизненное лишение свободы.

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, экс-правоохранительницу обвиняют в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

До оккупации города она была инспектором по ювенальной превенции сектора ювенальной превенции отдела превенции отдела полиции №1 Чугуевского РУП ГУНП в Харьковской области.

По данным прокуроров, после вступления на вражескую должность женщина начала ездить по адресам проживания своих коллег и агитировать их к сотрудничеству с оккупационными властями.

"Тем, кто не соглашался - обещала направить к ним и их семьям российских военных для проведения "профилактических бесед", - рассказали облпрокуратуре.

Кроме того, обвиняемая непосредственно проводила профилактические беседы с "проблемными" подростками и их родителями, а также выезжала в составе следственно-оперативной группы на место происшествия с участием несовершеннолетних, где опрашивала свидетелей и очевидцев.

Женщину будут судить заочно в Чугуевском городском суде Харьковской области.

В Харькове в госизмене обвинили "педагога" из Купянска

Как сообщал УНИАН, в Харькове будут судить "заместительницу начальника" в оккупационном отделе образования в Купянске. Женщина добровольно согласилась на сотрудничество с россиянами и собиралась учить украинских детей по стандартам образования РФ. Ей грозит до 10 лет заключения за коллаборационную деятельность.

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