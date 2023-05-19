Он заочно осужден до 10 лет тюрьмы.

Бывший мэр города Рубежное Луганской области Сергей Хортив признан виновным в коллаборационной деятельности и заочно приговорен к 10 годам заключения с лишением права занимать должности в органах государственной власти в течение 15 лет.

Как сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, после полномасштабного вторжения РФ в Украину чиновник, самоустранившись от выполнения своих полномочий, добровольно начал сотрудничать с врагом.

Отмечается, что в марте 2022 года он согласился на предложение оккупантов стать "руководителем администрации города Рубежное ЛНР".

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"Осужденный публично отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с оккупантами", - говорится в сообщении.

Также он неоднократно давал интервью пропагандистским медиаресурсам псевдореспублики.

В частности, на одной из видеозаписей, опубликованной на телеграм-канале главы Чеченской Республики, осужденный вместе с "кадыровцами" рассказывал об обыске у военнослужащего Вооруженных сил Украины.

"После назначения на псевдодолжность руководитель оккупационной администрации проводил личные приемы населения в захваченном врагом городе. На них публично заявлял, что поддерживает действия России, в частности, так называемую "специальную военную операцию", - добавили в ведомстве.

Осужденному назначено максимальное в пределах санкции наказание - 10 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества. Ему запрещено в течение 15 лет работать в органах власти.

Как уточнили в ГУ СБУ в Луганской и Донецкой областях, сейчас осужденный сотрудничает с захватчиками, выполняет их указания и способствует утверждению оккупационной власти в регионе.

"Поскольку фигурант дела скрывается на временно оккупированной территории Украины, к нему применена специальная процедура заочного осуждения", - заявили в ведомстве.

Хортив объявлен в розыск.

Что известно об измене экс-мэра Рубежного Сергея Хортива

Доказательства измены экс-мэра Рубежного Сергея Хортива начали появляться в Интернете 1 апреля прошлого года. На одном из видео он назвал ВСУ "нацистами" и попросил сложить оружие. Он отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и призвал к сотрудничеству с россиянами.

Также Хортив получил от захватчиков предложение возглавить оккупационную власть в г. Рубежное.

Впоследствии украинские правоохранители сообщили ему о подозрении в коллаборационной деятельности.

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