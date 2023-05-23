Во время оккупации Купянска женщина решила сотрудничать с оккупантами.

В Харькове будут судить коллаборантку, которая добровольно согласилась на сотрудничество с россиянами и собиралась учить украинских детей по стандартам образования РФ. Ей грозит до 10 лет заключения. Во время оккупации Купянска женщина решила сотрудничать с оккупантами и добровольно заняла должность "заместителя начальника" в оккупационном отделе образования.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 45-летней женщины по фактам коллаборационной деятельности (ч. 3, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, коллаборантка проводила совещания с коллективом, согласовывала наем новых сотрудников в отдел, определяла размер их заработной платы и подписывала соответствующие документы.

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Кроме того, женщина организовывала выезд учителей в Россию для прохождения переквалификации и переаттестации, предоставляла указания на внедрение в учебных заведениях учебников на русском языке, а также предоставляла подчиненным работниками методические и консультационные материалы по внедрению образовательных стандартов государства-агрессора в учебных заведениях.

Сейчас женщина взята под стражу. Ее будут судить в Червонозаводском районном суде Харькова. Коллаборантке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНИАН, после деоккупации захваченных ранее украинских территорий правоохранители систематически задерживают коллаборантов, которые добровольно согласились на сотрудничество с врагом и занимали должности в оккупационных администрациях и других органах власти.

В частности, в этом месяце также задержали супругов из села Новая Гнилица на Харьковщине, которые отрицали агрессию РФ и агитировали односельчан поддерживать вражескую армию. После оккупации населенного пункта мужчина ремонтировал военную технику россиян и совместно с женой помогал с жильем российским военным, обеспечивал их пищевыми продуктами и самогоном, который женщина собственноручно варила для оккупантов.

Супругам коллаборантов грозит наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет.