На Харьковщине сотрудники районного ТЦК воровали газовый конденсат, пользуясь возможностью свободно передвигаться во время комендантского часа. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.
По версии следствия, теперь уже бывший охранник одного из районных ТЦК Харьковской области создал организованную группу, к которой привлек еще трех также уже бывших военнослужащих этого же военкомата.
"Противоправная деятельность их заключалась в похищении нефтепродуктов, находящихся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи", - сообщает прокуратура.
По подсчетам правоохранителей, в целом фигуранты смогли похитить газового конденсата на общую сумму более 400 000 грн. Также отмечается, что своими действиями злоумышленники могли вызвать аварию и пожар на газовой магистрали, в том числе с гибелью людей.
Сейчас всем четырем сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины - кража в крупных размерах, совершенная организованной группой в условиях военного положения. Если вина будет доказана в суде, им грозит до 12 лет заключения.
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