Злоумышленники пользовались тем, что могли свободно передвигаться ночью, когда гражданские не имеют права выходить на улицу.

На Харьковщине сотрудники районного ТЦК воровали газовый конденсат, пользуясь возможностью свободно передвигаться во время комендантского часа. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

По версии следствия, теперь уже бывший охранник одного из районных ТЦК Харьковской области создал организованную группу, к которой привлек еще трех также уже бывших военнослужащих этого же военкомата.

"Противоправная деятельность их заключалась в похищении нефтепродуктов, находящихся в магистральных трубопроводах Харьковской области. Пользуясь возможностью свободно и беспрепятственно передвигаться во время комендантского часа, фигуранты с помощью специального оборудования совершали кражи", - сообщает прокуратура.

Видео дня

По подсчетам правоохранителей, в целом фигуранты смогли похитить газового конденсата на общую сумму более 400 000 грн. Также отмечается, что своими действиями злоумышленники могли вызвать аварию и пожар на газовой магистрали, в том числе с гибелью людей.

Сейчас всем четырем сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины - кража в крупных размерах, совершенная организованной группой в условиях военного положения. Если вина будет доказана в суде, им грозит до 12 лет заключения.

Другие криминальные новости

Как писал УНИАН, военный пытался отравить командование ВСУ на Запорожье. Захватчики похитили родственников мужчины и подвергали жестоким пыткам, чтобы они уговорили сына работать в пользу врага.

Также мы рассказывали, что суд избрал меру пресечения мужчинам, которые с топорами напали на работников ТЦК на Буковине. Нападавших оставили под стражей без права внесения залога.

Вас также могут заинтересовать новости: