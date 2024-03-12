Захватчики похитили родственников мужчины и подвергали жестоким пыткам, чтобы они уговорили сына работать в пользу врага.

Правоохранители задержали военного, который пытался отравить командование ВСУ в Запорожье.

Как сообщает Служба безопасности Украины, Военная контрразведка СБУ предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте.

"В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ заблаговременно разоблачила связь предателя с российской спецслужбой и "пошагово" задокументировали его подрывную деятельность против Украины. Это позволило провести комплекс мероприятий для обеспечения безопасности украинских защитников, а также задержать предателя на этапе его подготовки к совершению диверсии.

Задержание

Кроме того, в ходе расследования установлено, что злоумышленник выполнял еще одну задачу - разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганщины.

"Как установило расследование, захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем посадили в местные российские застенки. Там потерпевших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора. Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" происходила через анонимный чат в мессенджере", - рассказали в СБУ.

Переписка

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для общения с оккупантами. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник уже находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Другие инциденты

Как сообщал УНИАН, в Одессе местная предпринимательница работала на российскую разведку, в частности направила по городу десятки вражеских дронов-убийц. Фигурантка сотрудничала с представителями спецслужб РФ. В частности, передавала через Telegram координаты мест дислокации личного состава и огневых позиций ВСУ, размещенных на территории городов Одесса и Черноморск.

В "зоне особого внимания" врага была информация о расположении личного состава подразделений Сил теробороны и морской пехоты в отдельных админзданиях на территории региона.

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