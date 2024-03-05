В Одесской области будут судить военнослужащего, который продал 20 тонн стратегического топлива.
Как сообщили в ГБР, речь идет о командире взвода одной из воинских частей противовоздушной обороны Одесской области.
Установлено, что во время российского полномасштабного вторжения он продал более 20 тонн стратегического топлива.
"Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного топлива, предназначенного для нужд подразделения. Он продал более 20 тонн горючего, выделенного военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен", - рассказали в ГБР.
Сейчас расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Командир взвода обвиняется в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
По данным Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, которая осуществляет процессуальное руководство дела, военнослужащий допустил недостачу дизельного топлива. В частности, не следил за приемом, выдачей и наличием военного имущества, своевременно не учитывал материальные ценности, которые хранились на складе, неоднократно допускал случаи без документальной выдачи горючего и не осуществлял надлежащие замеры количества выданного имущества.
Ущерб фигурант полностью компенсированы в течение досудебного расследования.
Масштабная схема хищения в госкомпании "Украинское Дунайское пароходство"
Как сообщал УНИАН, в Одесской области разоблачили масштабную схему хищения имущества государственной компании "Украинское Дунайское пароходство". В частности, злоумышленники присвоили 32 баржи торгового флота предприятия на общую сумму более 80 млн грн. По данным следствия, сделку организовали двое бывших депутатов из Одесской области от запрещенной партии ОПЗЖ и экс-глава судоходной компании. В 2017 году они заключили несколько договоров между пароходством и подконтрольной фирмой на аренду судов. Однако, вместо использования по назначению дельцы вывезли государственные баржи за территорию Украины, изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали на аффилированную компанию. После этого судна переправили в одну из стран Ближнего Востока, где их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности, которые в дальнейшем фигуранты использовали в собственных коммерческих целях.