Обнаруженные средства изъяли.

Украинские пограничники на границе с Венгрией задержали мужчину с крупной суммой незадекларированных наличных. Водитель пытался скрыть средства в авто, сообщает Государственная пограничная служба.

"3,3 миллиона гривен вез в Украину 57-летний мужчина. Такую сумму вчера вечером обнаружили пограничники с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Тиса" во время проверки авто. Прятал водитель средства в нескольких сумках, полостях салона авто и в багажнике. Обнаруженные средства изъяли. Обстоятельства дела выясняются", - говорится в сообщении.

Скрытые миллионы - истории из Украины

В прошлом году Закарпатская таможня сообщила, что в Ужгороде задержали украинца, который пытался переместить через границу со Словакией валюту на почти миллион гривен.

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А в прошлом месяце в Одесской области у мужчины нашли 2,5 млн российских рублей, которые он пытался вывезти в Молдову. Мужчина спрятал деньги в носки и завернул в полиэтиленовый пакет. Пакет он тщательно спрятал под задним сиденьем автомобиля.

А в ноябре СБУ нашла пророссийскую литературу и миллионы в храмах УПЦ МП. В одном из храмов обнаружили наличные на общую сумму более 2 миллионов гривен, более 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.

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