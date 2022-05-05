Незаконная иностранная валюта в настоящее время изъята до решения суда.

В Ужгороде задержали украинца, который пытался переместить через границу со Словакией валюту на почти миллион гривен.

Об этом говорится в сообщении Закарпатской таможни.

"Инспекторы-оперативники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Закарпатской таможни составили протокол в отношении гражданина Украины, который в обход законодательства пытался переместить через украинско-словацкую границу иностранную валюту на общую сумму почти миллион гривен", - говорится в сообщении.

Случай произошел в пределах пограничного района Ужгорода.

"32-летний житель Кировоградщины был задержан при попытке преодоления заградительного забора инженерных сооружений в направлении границы Украины в Словакию. Этот участок границы находится вне пределов расположения пункта пропуска "Ужгород-Вышне-Немецке"", - рассказывают в таможне.

При осуществлении осмотра личных вещей мужчины обнаружена иностранная валюта в количестве 31 100 долларов США, что эквивалентно почти миллиону гривен.

"Нарушитель отказался объяснять о незаконном перемещении вышеуказанных валютных средств. Таким образом, наш соотечественник совершил действия, направленные на перемещение через таможенную границу Украины – вне таможенного контроля валютных средств, что по курсу НБУ составляет более 909 тыс грн. указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьи 482 Таможенного кодекса Украины. Незаконная иностранная валюта сейчас изъята до решения суда", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ужгороде демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил городской голова Богдан Андреев.

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