Доступ к валюте стал возможным только после откидывания сиденья его легковушки.

На Одесчине у мужчины нашли 2,5 млн российских рублей, которые он пытался вывезти в Молдову в носках.

Как сообщила пресс-служба Одесской таможни, что гражданин Украины пытался вывезти 2,5 млн российских рублей в Молдову через пункт пропуска "Староказачье".

"Несмотря на наличие валюты, которая значительно превышала эквивалент 10 тыс. евро, который не требует письменного декларирования, он для прохождения таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Наличные средства нашли одесские таможенники совместно с пограничниками во время таможенного досмотра личных вещей гражданина и его легковушки", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, 2,5 млн рублей (по курсу НБУ - более 1,3 млн грн или 33,3 тыс евро), мужчина упаковал в носки и завернул в полиэтиленовый пакет. Пакет он тщательно спрятал под задним сиденьем автомобиля.

Доступ к валюте стал возможным только после откидывания сиденья.

По факту сокрытия от таможенного контроля валютных ценностей таможенниками составлен протокол о нарушении таможенных правил. Наличные средства изъяты. Дело будет направлено в суд.

Случаи контрабанды в Одесской области: детали

На Одесчине супруги пытались незаконно вывезти из страны старинные золотые монеты и две медали времен СССР.

Пограничники отряда совместно с таможенниками обнаружили ценности в автомобиле Renault, следовавшем в Румынию. В частности, обнаружены две старинные монеты XIX века - "10 рублей 1899 г." с надписью "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли" и "5 рублей 1840." с надписью "Чистагозолота 1 золотникъ 39 долей", а также две медали времен СССР.