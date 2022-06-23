19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с горючим.

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Новомосковском районе Днепропетровщины, произошедший из-за вражеских ракетных ударов.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Укрощали пламя более 108 часов. Та вражеская атака унесла жизни 3-х человек, 14 получили ожоги и ранения. Восемь из них - в больнице", - отметил он.

Россияне попали в нефтебазу на Днепропетровщине: что известно

Как сообщал УНИАН, 18 июня три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар, люди получили ожоги. Впоследствии стало известно, что число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе возросло до 11 человек.

19 июня на нефтебазе взорвался резервуар с горючим. После этого президент заявил, что Украина будет отвечать на ракетные удары по нефтебазам.

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