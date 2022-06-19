Оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с горючим в Украине, обстреливая топливную инфраструктуру.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются ухудшить ситуацию с горючим в Украине, обстреливая топливную инфраструктуру.

Об этом он сказал в видеообращении.

По словам президента, оккупанты накапливают силы на Харьковском направлении, в Запорожской области.

"Снова обстреливали нашу топливную инфраструктуру - хотят ухудшить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20 литров в бак.

К середине мая в Украине действовали регулируемые цены на топливо, но автомобилисты жаловались на необоснованно высокую стоимость бензина и дизтоплива, которая достигала 70 грн за литр, что значительно выше ценового ограничения правительства.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что государство будет реагировать на возможные злоупотребления на рынке топлива по законам военного времени и поручил провести проверки.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, очереди за горючим на АЗС исчезнут после того, как будут обеспечены его запасы по меньшей мере на 2 недели. Сейчас такие запасы составляют 7-8 дней.

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