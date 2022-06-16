В Зеленодольской общине есть поврежденные жилые дома и электросеть.

В Днепропетровской области горит поле с пшеницей, в которое попали снаряды оккупантов.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области, сегодня враг дважды ударил из артиллерии по Криворожскому району - под обстрелы попали Зеленодольская и Широковская общины.

"В Широковский общине вражеские снаряды попали в поле с пшеницей. Сейчас там пожар значительных масштабов. Площадь посевов, которые уничтожены огнем, будет установлена после ликвидации возгорания", - сказано в сообщении.

Также спасатели сообщают, что в Зеленодольской общине никто не пострадал, но есть поврежденные жилые дома и электросеть.

Как сообщал УНИАН, в Новомосковском районе Днепропетровской области россияне ракетными ударами уничтожили строительное предприятие. В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.

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