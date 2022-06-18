Ожоги получили три человека, они находятся в больнице.

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Начался масштабный пожар, а три человека получили ожоги.

Об этом сообщают председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Три ракеты разрушили нефтебазу. Там сильный пожар. Спасатели укрощают пламя", - рассказал Резниченко.

По его словам, ожоги получили три человека, они находятся в больнице.

"К вечеру имеем несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения. Сейчас вся информация выясняется", - отметил Лукашук.

Также он напомнил, что в результате ракетного удара, который произошел днем в Кривом Роге, два человека пострадали. По его словам, оккупанты попали в объект социальной инфраструктуры. Также разрушены два частных дома и гараж. На месте еще работают соответствующие службы.

"Кроме этого, днем оккупанты обстреляли территорию Апостоловской общины. Из-за обстрела была повреждена линия электропередач, сейчас все уже восстановлено. Попал противник и по Зеленодольской общине: под вражеский огонь попала Большая Костромка. К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших и без разрушений", - рассказал Лукашук

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия ракетами разрушила предприятие в Днепропетровской области. В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.

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