В Новомосковском районе Днепропетровской области число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе возросло до 11 человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - заявил Резниченко.
В то же время, спасатели продолжают тушить пожар, который был вызван ракетными ударами.
Как сообщал УНИАН, сегодня три российские ракеты разрушили нефтебазу. Изначально сообщалось о трех пострадавших.
Война в Украине: актуальные данные
Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.
В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.
Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.
Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.
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