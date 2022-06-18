Изначально сообщалось о трех пострадавших.

В Новомосковском районе Днепропетровской области число пострадавших от ракетного удара по нефтебазе возросло до 11 человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - заявил Резниченко.

В то же время, спасатели продолжают тушить пожар, который был вызван ракетными ударами.

Как сообщал УНИАН, сегодня три российские ракеты разрушили нефтебазу. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила усилия на захвате Донбасса. В настоящее время продолжаются тяжелые бои за Северодонецк, враг пытается закрепиться у города. Также русские войска пытаются перерезать трассу Лисичанск-Бахмут.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, противник бросил все ресурсы на Северодонецкое направление и направление Золотого, Камышевахи, Попасной.

В то же время ВСУ нанесли значительные потери российским оккупантам в районе Краснополья Донецкой области.

Кроме того, как пишут украинские СМИ, украинские защитники "высокоточными ударами" уничтожили минимум семь складов с боеприпасами оккупантов в Донецке.

Вечером россияне снова ударили по Днепропетровской области, повреждена нефтебаза, есть пострадавшие.

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