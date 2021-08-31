Трактор Т-25 перевернулся и упал в пруд.

На Днепропетровщине в Петриковском районе 68-летнего мужчину придавило трактором, в результате чего он погиб на месте.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Трактор перевернулся - это и стало причиной гибели мужчины.

Сообщается, что происшествие случилось 30 августа около 19:00 в поселке Шульговка. Тело мужчины под трактором Т-25, который перевернулся и упал в пруд, обнаружил случайный прохожий.

Он же и вызвал потом скорую помощь и правоохранителей. Прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. Правоохранители в настоящее время выясняют все обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине полицейские задержали мужчину, который устроил погром и стрельбу в поле. Он хотел отомстить компаньону, но перепутал поля. Нападавший повредил трактор с прицепом и мопеды.

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Автор: Олег Давыгора