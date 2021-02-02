На улице Елены Телиги состоялась запланированная акция по поводу незаконных пассажирских перевозок.

В Киеве во время акции пострадал правоохранитель, 9 человек доставлены в отделение полиции.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева, сегодня на улице Елены Телиги состоялась запланированная акция по поводу незаконных пассажирских перевозок.

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«Во время мероприятия участники начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия. Сотрудники Шевченковского управления полиции обратились с требованием к митингующим пройти в отделение полиции за то, что они нарушали общественный порядок. Однако один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив правоохранителя», - говорится в сообщении.

Отмечается, что правонарушителя задержали и доставили в управление полиции. В отношении него следователи начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Всего в Шевченковское управление полиции доставлены 9 человек. На одного из них составлен административный протокол по ст. 152 (Нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Автор: Инна Андалицкая