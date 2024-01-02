Женщина успела спрятать своего маленького сына в ванной.

Во время утреннего ракетного удара по Харькову ранена волонтер Наталья Попова. Об этом она сообщила в соцсети.

"Мы живы. Малого успела спрятать", - написала Попова и добавила, что ей стеклом порезало лицо, также его вынули с ног. От госпитализации женщина с сыном отказались.

По ее словам, спасатели прибыли вовремя и оказали всю необходимую помощь.

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"Хочу поблагодарить экстренку за быстрое прибытие. Поблагодарить ГСЧС за то, что вынесли сына из квартиры, и психологов, которые отвлекали малого, дали игрушку и конфеты", - рассказала волонтер.

Попова отметила, что нуждается в помощи, ведь в результате удара уничтожен автомобиль волонтеров.

"Мы потеряли все. Волонтерского буса также больше нет. 30 метров до воронки. Буду просить о помощи, потому что ездить больше не на чем. Вещей почти не осталось...", - заявила женщина.

Ракетная атака по Харькову - что известно

Сегодня утром Россия нанесла ракетный удар по центру Харькова. Сейчас известно о гибели 91-летней женщины и 47 пострадавших, среди которых – дети.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, автомобили.

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