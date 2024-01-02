Сейчас известно, что один человек погиб, более 40 получили ранения.

В результате массированной ракетной атаки по Харькову произошло три пожара, зафиксированы многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, пострадали люди.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС. "Возникло три пожара на общей площади 50 кв. м. Горело складское помещение, киоск, вещи в подвале одного из жилых домов, легковые автомобили и газ, который вытекал из поврежденной газовой трубы", - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, один человек погиб. "Информация о погибших и пострадавших уточняется", - предупредили в ГСЧС.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина.

По его данным, по состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших. Среди них 5 детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс. Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин - от 24 до 60 лет.

"В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее", - сообщил Синегубов.

Масштабная ракетная атака на Украину

Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами. В воздух враг поднял 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Впоследствии стало известно о взлете 9 МиГ-31К ПКС РФ, которые являются носителями ракет "Кинжал". ПВО отработало в Харькове, а также В Киеве и области. Сейчас появляется информация о погибших и раненых.

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