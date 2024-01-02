Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, есть пострадавшие. Сейчас известно, что ранены более 40 человек, один человек погиб.
Об этом сообщают председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. "Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасители. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - написал Терехов.
По сообщению Синегубова, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову, в частности, по центральной части города, в результате чего есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары, экстренные службы работают на местах.
"По обновленной информации, на эту минуту медики оказывают помощь шестерым пострадавшим", - сообщил глава Харьковской ОГА.
Сначала Синегубов сообщил, что медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализированы в медицинские учреждения - 16 человек. "Службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов", - сообщил он.
Позже он уточнил, что вследствие утреннего удара оккупантов по Харькову количество пострадавших возросло до 41 человека. "Одна женщина погибла, данные устанавливаются", - подчеркнул он.
Ракетная атака 2 января-что известно
Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами из 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также оккупанты запустили ряд аэробалистических ракет "Кинжал" на столицу.
По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка, также раздавались взрывы на Оболони. А в Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. Сейчас известно о десятке пострадавших.