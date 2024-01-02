В городе возникли пожары, работают экстренные службы.

Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Харькову, есть пострадавшие. Сейчас известно, что ранены более 40 человек, один человек погиб.

Об этом сообщают председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов. "Есть несколько прилетов в центре Харькова, в районах жилой застройки. Там сейчас пожар, на место выехали спасители. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется", - написал Терехов.

По сообщению Синегубова, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по Харькову, в частности, по центральной части города, в результате чего есть повреждения многоквартирных жилых домов, автомобилей. Возникли пожары, экстренные службы работают на местах.

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"По обновленной информации, на эту минуту медики оказывают помощь шестерым пострадавшим", - сообщил глава Харьковской ОГА.

Сначала Синегубов сообщил, что медики оказывают помощь 22 раненым, госпитализированы в медицинские учреждения - 16 человек. "Службы продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов", - сообщил он.

Позже он уточнил, что вследствие утреннего удара оккупантов по Харькову количество пострадавших возросло до 41 человека. "Одна женщина погибла, данные устанавливаются", - подчеркнул он.

Ракетная атака 2 января-что известно

Сегодня утром российские оккупанты снова атаковали территорию Украины ракетами из 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также оккупанты запустили ряд аэробалистических ракет "Кинжал" на столицу.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка, также раздавались взрывы на Оболони. А в Соломенском районе обломки ракеты попали в жилой дом. Сейчас известно о десятке пострадавших.

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