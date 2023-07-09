Жители Симферополя поделились впечатлениями от автомобильного "круиза" по местным дорогам.

Жители временно оккупированного Симферополя (территория Крыма) поделились впечатлениями от автомобильного "круиза" по местным дорогам - их затопила вода.

Соответствующий ролик опубликовал телеграм-канал "ЧП Крым". В кадре симферопольцы констатируют, что не едут, а плывут.

"Это просто... Это что вообще за ужас происходит? Мы плывем, мы не едем. Просто жесть", - прокомментировала автор видео.

Отметим, что сегодня синоптики прогнозировали на некоторых территориях временно оккупированного Крыма плохую погоду - вероятность осадков оценивалась выше 80%. В Симферополе, согласно данным The Weather channel, по состоянию на 15:31 отмечался дождь.

Сочи затопило из-за сильного ливня

Напомним, в ночь на 9 июля из-за сильного ливня фиксировались подтопления в российском Сочи (Краснодарский край). Там на территории микрорайона Хоста водой снесло десяток машин.

Также большая вода "пришла" на Кипарисовую - там она поднялась до первого уровня. Прогнозировалось, что в ночь на 10 июля ситуация может ухудшиться в связи возможным потоком новых ливней.

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