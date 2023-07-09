В российском городе в результате непогоды есть подтопления.

В российском городе Сочи (Краснодарский край) в ночь на воскресенье, 9 июля, был ливень, на территории микрорайона Хоста на ул. Ручей Видный потоками, которые сошли с горы, снесло машины.

На территории микрорайона появилась "плотина" из 10 авто, сообщил Telegram-канал Kub Mash и показал фото и видео. На снимке видно, что авто изуродованы. В городе также есть подтопления. "В четырехэтажке по Кипарисовой… вода поднялась до первого уровня, дальше не пошла. Сейчас ее откачивают, жильцы на месте. По улице Шоссейной ситуация та же - залило цоколь, вода уходит", - говорится на канале.

По его данным, 10 жителей дома по Кипарисовой переселены в пункт временного размещения. Позже появилась информация, что из Сочи вода медленно уходит, специалисты уже оценивают ущерб, который нанесла стихия. Между тем жителям города не стоит расслабляться - по прогнозу в ночь на 10 июля в Сочи снова ожидается ливень.

Также стало известно, что во временно оккупированном россиянами Крыму - возле Керченского моста, видели смерч. Вихрь был достаточного большого размера.

Интересные новости о погоде - что сегодня стоит прочитать

В конце этой недели большой частью территории Украины пронесся грозовой шторм. Министерство энергетики сообщило, что в результате непогоды в 11 областях Украины было зафиксировано повреждение линий электропередачи.

Без электричества оказались 710 населенных пунктов, больше всего - в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Житомирской областях. Специалисты работали над тем, чтобы восстановить электроснабжение.

Вас также могут заинтересовать новости: