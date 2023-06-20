Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Вода лилась потоком с 10 по 1 этаж.

В Днепровском районе столицы (вблизи ДВРЗ) произошло масштабное затопление местной многоэтажки: вода шла потоком с 10 по 1 этаж.

По данным корреспондента "КИЕВ24", событие произошло из-за прорыва пожарного гидранта. Чтобы хоть немного спустить воду, люди были вынуждены делать проемы на общих балконах. Лишь на 10 этаже уровень воды достигал по колено.

По словам жителей, их дом пострадал из-за бездействия местного ЖЭКа. Еще в прошлом месяце украинцы жаловались на неисправность гидранта: тогда также произошла подобная ситуация на этаж ниже, но в меньших масштабах.

Люди говорят, что вместо полной замены неисправного оборудования, коммунальные работники просто заваривают гидранты, игнорируя тот факт, что дому уже 10 лет и он нуждается в ремонте.

Сегодня в Киеве произошла авария - в некоторых районах пропал свет

Напомним, что утром 20 июня в 7:47 произошло обесточивание четырех высоковольтных подстанций ДТЭК "Киевские электросети".

В результате свет исчез в домах жителей Оболонского, Подольского районов, а также частично в Деснянском районе (на Троещине).

По данным ДТЭК, энергетики оперативно отреагировали на проблему и уже в 8:12 переключили потребителей на резервные источники питания. Сейчас специалисты выясняют причины аварий на подстанциях.

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