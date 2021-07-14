В местных Telegram-каналах пишут, что стрельбу устроили чеченцы.

В селе Фонтанка под Одессой неизвестный мужчина открыл посреди улицы стрельбу из автомата. Рядом одобрительно сигналили автомобили, некоторые устроили на загруженной дороге дрифт.

Об этом сообщает "Думская", инцидент произошел возле ТРЦ "Ривьера." В полиции журналистам сообщили, что правоохранители получили информацию о стрельбе из автоматического оружия. На место выехала опергруппа.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу и объявлен план "Перехват". Личности устанавливаются",- заявили в ведомстве.

Видео "свадьбы", тем временем, разошлось по соцсетям и одесским Telegram-каналам. В описании к видео утверждается, что стрельбу устроили чеченцы.

Ранее в Одессе обнаружен тайник с оружием и боеприпасами.

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Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ящик с запрещенными предметами нашли возле Клеверного моста сотрудники полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины.

Среди изъятого – три гранаты и семь корпусов от них, запал УДЗ, два противотанковых гранатомета и более 400 патронов различного калибра.

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Автор: Дмитрий Захаров