Жительница города пожаловалась на неизвестное существо, которое уничтожило весь ее курятник.

В Днепре загадочное животное ночью пробралось к курятнику и убило всех птиц. Хищное существо выпило кровь куриц и убежало.

Жительница города, потерявшая птиц, с грустью показала обескровленных куриц в местном сообществе в Facebook.

Так, в бывшем поселке Чапли, который сейчас является районом Днепра, женщина разводила куриц. 26 сентября, примерно в 22:30, она зашла в курятник и увидела, что все ее птицы мертвы.

Какое-то хищное животное пробралось к курятнику. Оно убило всех птиц. По словам женщины, неизвестное существо подушило куриц и выпило их кровь. Жительница Днепра считает, что загадочным "монстром-кровопийцей" могла быть куница.

Также женщина отметила, что животное могло убить куриц из-за человеческой ошибки. Владелица курятника не выключала в сарае свет, а это могло приманить хищное существо. В результате женщина потеряла сразу 25 птиц.

Читайте такжеВ Крыму тигр откусил палец годовалому мальчику - к хищнику ребенка поднесли родители (фото)По словам жительницы Днепра, животное приходит убивать птиц не впервые. За последние 6 месяцев кровопийца убила примерно 75 кур. На этот раз женщина даже не услышала, как существо устроило "побоище", хотя находилась рядом.

"Ужас, каких только гадов не развелось", - пишут комментаторы. Они отмечают, что видели животных, похожих на куниц, уже несколько раз. Но как защитить куриц от хищных существ, которые пьют их кровь, люди не знают.

Ранее УНИАН уже сообщал о забавном случае с птицами и животными. На курицу напал ястреб, а петух и козел ее защитили. Все это попало на видео.

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Автор: Виолетта Орлова