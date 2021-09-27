О происходящем стало известно благодаря сестре узницы.

В Днепре 47-летний психически больной мужчина девять дней продержал собственную 78-летнюю мать взаперти.

Об инциденте пишет "Днепр Оперативный" со ссылкой на источники.

Чтобы не умереть с голоду, женщине пришлось питаться объедками и остатками еды в доме.

О происходящем стало известно благодаря сестре узницы. Она сообщила, что 47-летний мужчина психически болен. Также она рассказала о жуткой сцене, которую увидела, когда заглянула в окно дома: ее сестра лежала на кровати, а рядом с ней сидел сын и кричал на нее.

Читайте такжеНа Ровенщине психически больная женщина задушила мужа, отрезала ему голову и пыталась разрубить телоПолицейские, которые приехали на вызов, обнаружили, что вход в дом был забаррикадирован различными вещами, в том числе стульями и веревками.

"Из дома доносились крики о помощи пожилой женщины. Разобрав завалы и войдя в дом, правоохранители пообщались с невольной узницей и узнали, что сын держал ее взаперти в доме десять суток. Чтобы не умереть с голоду, женщине пришлось питаться объедками и остатками еды в доме", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как психически больной житель Киевской области развращал маленькую племянницу.

А в Киеве психбольной выпал из окна и разбился насмерть.

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Автор: Катерина Шварц