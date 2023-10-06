Находясь под домашним арестом, он публично разжигал религиозную ненависть.

Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию (Денис Снигирев), который во время домашнего ареста на время расследования предыдущих преступлений разжигал религиозную вражду, сообщили об еще одном подозрении, информирует Служба безопасности Украины.

В начале этого года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства по существу. Однако это не остановило клирика, и в собственном доме он начал записывать провокационные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине.

В своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий. Также он пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, которые проводили мероприятия по безопасности на территории религиозных общин области. После записи пропагандистских видео их автор в рясе распространял деструктивный контент на Youtube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ (МП).

Видео дня

Отмечается, что тем самым митрополит действовал в пользу страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.

На основании новых доказательств митрополиту сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

Сейчас решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей.

Дело митрополита Феодосия - важные новости

20 февраля митрополиту Феодосию было объявлено подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и убеждений. Также распространял публикации представителей страны-агрессора, которые навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим, тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни.

6 апреля ему было сообщено о новом подозрении - в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. 12 апреля стало известно, что суд назначил руководителю епархии Феодосию круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

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