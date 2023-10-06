Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию (Денис Снигирев), который во время домашнего ареста на время расследования предыдущих преступлений разжигал религиозную вражду, сообщили об еще одном подозрении, информирует Служба безопасности Украины.
В начале этого года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста и приступил к рассмотрению материалов производства по существу. Однако это не остановило клирика, и в собственном доме он начал записывать провокационные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине.
В своих "обращениях" фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий. Также он пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, которые проводили мероприятия по безопасности на территории религиозных общин области. После записи пропагандистских видео их автор в рясе распространял деструктивный контент на Youtube-канале сайта Черкасской епархии УПЦ (МП).
Отмечается, что тем самым митрополит действовал в пользу страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе. Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты преступных действий митрополита.
На основании новых доказательств митрополиту сообщено о еще одном подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).
Сейчас решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей.
Дело митрополита Феодосия - важные новости
20 февраля митрополиту Феодосию было объявлено подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 Уголовного кодекса Украины).
Митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и убеждений. Также распространял публикации представителей страны-агрессора, которые навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим, тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни.
6 апреля ему было сообщено о новом подозрении - в оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины. 12 апреля стало известно, что суд назначил руководителю епархии Феодосию круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.