Митрополита Феодосия обязали носить электронный браслет.

Суд назначил руководителю Черкасской епархии Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополиту Феодосию (Денис Снигирев) круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Об этом сообщила Черкасская епархия УПЦ. "Суд назначил митрополиту Феодосию круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета", - говорится в сообщении.

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Что известно о деле митрополита Феодосия - важные новости

Как сообщал УНИАН, 20 февраля митрополиту Феодосию было объявлено подозрение за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161 Уголовного кодекса Украины).

В СБУ заявили, что собрали неопровержимые доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни. В частности, митрополит в публичных высказываниях среди священнослужителей и верующих и в официальных комментариях распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от их расовой, национальной, религиозной принадлежности и убеждений.

Распространял публикации представителей страны-агрессора, которые навязывали идеи рашизма и популяризировали кремлевский режим, тем самым способствовали обострению внутренней обстановки в регионе из-за разжигания межрелигиозной розни.

6 апреля ему было сообщено о новом подозрении - в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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